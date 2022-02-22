Джонсон считает, что Россия может начать нападение на Украину "в ближайшие дни или даже часы"

Джонсон считает, что Россия может начать нападение на Украину "в ближайшие дни или даже часы"

В частности, Великобритания уже разработала санкции против причастных к нарушению территориальной целостности Украины, отметил Джонсон.

Британский премьер Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вторжение РФ в Украину может состояться в "ближайшие дни или даже часы".

Об этом говорится в прессрелизе по итогам переговоров президента Украины и главы британского правительства.

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Отмечается, что премьер-министр Борис Джонсон сегодня вечером, 21 февраля, разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить обострение ситуации в Украине и вокруг нее. В частности, во время переговоров Джонсон выразил " серьезную обеспокоенность последними событиями в Украине".

"Премьер-министр сказал президенту Зеленскому: есть реальная возможность, что вторжение состоится в ближайшие часы или дни ", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин подписал указы, согласно которым поручил ввести войска на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Как сообщается в документах, Путин поручил Минобороны РФ обеспечить якобы "функцию поддержания мира" российскими военными на территории псевдореспублик.

Перед этим вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и " ЛДНР".