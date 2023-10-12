Джонсон сказал, что Запад никогда не предоставит Украине: однако есть нюанс

Нашему государству крайне необходимо западное оружие, чтобы защититься от врага.

Запад не даст Украине ядерный зонтик. Однако есть фактор, который может это изменить.

Об этом в эфире телемарафона сказал Борис Джонсон.

Украина должна стать членом НАТО

По словам Джонсона, западные партнеры не предложат украинцам ядерный зонтик, ведь мы не являемся членами Североатлантического Альянса.

"Пока Украина не станет членом НАТО, Запад не предложит ядерный зонтик. Это очевидно, но это время должно наступить и это правильно", — убежден он.

Между тем, продолжил политик, Украине должны предоставить все технологические решения. В частности, речь идет о дронах, разведывательных данных и т.д.

Напомним, Россия, возможно, собирается отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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