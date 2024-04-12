Е-кабинет призывника: в Минобороны рассказали о преимуществах сервиса

Е-кабинет призывника – это сервис, который должен стать удобным. Людям, которые не любят появляться в государственных учреждениях, не нужно будет идти в ТЦК и СП.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Так, призывники смогут дополнять информацию о себе прямо в электронном кабинете.

"Они смогут загрузить туда документы, свидетельствующие о том, что у них изменилось семейное положение, например, у них трое и более детей, либо они сменили место жительства, либо получили какое-то образование. Это все удобно", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, некоторые люди сейчас имеют бронирование. Его также можно будет подтвердить в электронном кабинете.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине.

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