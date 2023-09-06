"Е-резидентство": вскоре иностранцы смогут открывать бизнес и платить налоги в Украине

Личное присутствие для открытия бизнеса не нужно.

Так, Кабмин принял постановление, определяющее механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн. Всеми процессами – управлять собственным делом, открывать банковские счета или платить налоги – можно будет дистанционно.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Украина привлечет дополнительные инвестиции

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, проект е-резидентства – это наш цифровой ответ на глобализацию.

"Иностранцы получат право регистрироваться в Украине физическими лицами-предпринимателями, открывать банковские счета и вести свой бизнес онлайн", – пояснил он.

Также предусмотрен удобный механизм уплаты налогов и отчетности: это будет делать украинский банк, в котором у е-резидента открыт текущий счет, ведь он выступает налоговым агентом такого иностранца.

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"Благодаря этому проекту мы откроем двери для дополнительных внешних инвестиций и предоставим механизм для ведения бизнеса в Украине без бюрократических барьеров", – утверждает представитель Минцифры.

Принятое постановление является важным шагом перед полноценным запуском е-резидентства, ведь оно регулирует:

механизм обретения и отмены статуса е-резидента;

порядок формирования и ведения системы "Е-резидент" совместно с Государственной налоговой службой и банками;

защита персональных данных электронных резидентов

Известно, что полноценное е-резидентство будет запущено после завершения разработки и тестирования информационной системы. При этом следует отметить, что оно не будет доступно гражданам России, Беларуси и стран, входящих в "серый" или "черный" список FATF. "Также е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам, то есть будут работать только с другими иностранцами", – сообщили в Министерстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проверки бизнеса будут. Без этого у Украины могут возникнуть проблемы с Европейским союзом.

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