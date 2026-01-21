"еЧерга" для автобусов обновлена: как теперь пересекать границу автобусами

Пересечение границы

Министерство развития общин и территорий Украины обновило систему “еЧерга” для автобусов на так называемых "коротких" маршрутах в соответствии с ранее утвержденными правилами.

Об этом сообщили на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет о маршрутах протяженностью до 400 км, на которых один автобус может пересекать границу дважды и более раза в сутки при наличии регулярного разрешения.

Ранее правила использования “еЧерги” были утверждены приказом Минразвития №1177 и направлены на обеспечение удобного онлайн-бронирования мест как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов.

"Мы адаптируем систему еЧерга под реальные условия работы перевозчиков. Короткие маршруты имеют свою специфику - автобус может пересекать границу несколько раз в сутки. Поэтому мы обновили функционал, чтобы бронирование соответствовало фактическому количеству разрешенных пересечений и было удобно для работы перевозчика", - пояснил замминистра Сергей Деркач.

Как работает обновленный функционал

Система теперь учитывает специфику коротких маршрутов: если многократное сечение предусмотрено документами, можно бронировать места для каждого такого пересечения отдельно.

Количество доступных мест в очереди соответствует количеству разрешенных пересечений в сутки для конкретного автобуса.

Для таких маршрутов в очереди появится специальная отметка, сообщающая об обновленных правилах.

Функционал будет доступен с 21 января в 9:00.

Главная цель “еЧерги” остается неизменной:

устранение физических очередей на границе,

возможность заблаговременного планирования рейсов для перевозчиков и пассажиров,

прозрачные и понятные правила пересечения границы.

Минразвития продолжает поэтапное усовершенствование системы, чтобы она максимально отвечала реальным условиям работы автобусного транспорта.