"еЧерга" для автобусов обновлена: как теперь пересекать границу автобусами
Минразвития Украины обновило систему “еЧерга” для автобусов коротких маршрутов. Теперь количество мест в очереди соответствует количеству пересечений границы в сутки, что упрощает бронирование и планирование рейсов для перевозчиков и пассажиров.
Министерство развития общин и территорий Украины обновило систему “еЧерга” для автобусов на так называемых "коротких" маршрутах в соответствии с ранее утвержденными правилами.
Об этом сообщили на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
Речь идет о маршрутах протяженностью до 400 км, на которых один автобус может пересекать границу дважды и более раза в сутки при наличии регулярного разрешения.
Ранее правила использования “еЧерги” были утверждены приказом Минразвития №1177 и направлены на обеспечение удобного онлайн-бронирования мест как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов.
"Мы адаптируем систему еЧерга под реальные условия работы перевозчиков. Короткие маршруты имеют свою специфику - автобус может пересекать границу несколько раз в сутки. Поэтому мы обновили функционал, чтобы бронирование соответствовало фактическому количеству разрешенных пересечений и было удобно для работы перевозчика", - пояснил замминистра Сергей Деркач.
Как работает обновленный функционал
Система теперь учитывает специфику коротких маршрутов: если многократное сечение предусмотрено документами, можно бронировать места для каждого такого пересечения отдельно.
Количество доступных мест в очереди соответствует количеству разрешенных пересечений в сутки для конкретного автобуса.
Для таких маршрутов в очереди появится специальная отметка, сообщающая об обновленных правилах.
Функционал будет доступен с 21 января в 9:00.
Главная цель “еЧерги” остается неизменной:
устранение физических очередей на границе,
возможность заблаговременного планирования рейсов для перевозчиков и пассажиров,
прозрачные и понятные правила пересечения границы.
Минразвития продолжает поэтапное усовершенствование системы, чтобы она максимально отвечала реальным условиям работы автобусного транспорта.