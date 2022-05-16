Еда, которая всегда с тобой: как грудное молоко помогло эвакуироваться двойни трехмесячных младенцев из Харькова

Женщина перешла на грудное вскармливание: иначе, говорит, не справилась.
Украинка Екатерина эвакуировалась из Харькова вместе с двойней трехмесячных младенцев.
Об этом пишет UNICEF Ukraine на странице Facebook.
До войны дети были на смешанном вскармливании. Но мыть посуду, кипятить воду и разводить детскую смесь в дороге очень тяжело.
Когда началась война, Екатерина с малышами перешли полностью на грудное вскармливание и по-прежнему остаются на нем.
"Мы долго колебались, стоит ли эвакуироваться, потому что боялись, что не справимся с двумя малышами, которым еще не было трех месяцев. Но на шестой день войны решились ехать. Мои дети были на смешанном вскармливании. Я сразу по дороге решила, что дорогой полностью перехожу на кормление грудью, иначе невозможно. Дорога была настолько загружена, что ехали целый день — одна большая пробка. Девушки — умнички, просили есть по очереди", — рассказала женщина.
"Мы перешли на грудное вскармливание до сих пор на нем. Иначе бы мы не справились", — сказала она.
Сейчас как никогда важно всеми силами пытаться настроить и сохранить грудное вскармливание. Ибо грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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