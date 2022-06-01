Еда, которая всегда с тобой: почему украинские женщины возвращаются к грудному вскармливанию детей в условиях войны

Еда, которая всегда с тобой: почему украинские женщины возвращаются к грудному вскармливанию детей в условиях войны

Грудное вскармливание – очень удобный способ обеспечить ребенка питанием, успокоить, усыпить, дать ощущение безопасности.

Грудное вскармливание в условиях войны стало способом не только накормить малыша в любой ситуации, при любых условиях, но и помогает успокоить детей во время долгого пути в безопасность.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

«Перед началом войны грудное вскармливание у моего ребенка было на финишной прямой. Однако с началом военных действий мы все восстановили», – рассказала Екатерина, мать двух девочек, 4 и 1,6 года.

"У меня может не быть воды, пищи, успокаивающих, однако грудное молоко перекрывает все эти потребности ребенка. В условиях переезда, изменения обстоятельств, ребенок, независимо от возраста, испытывает незаурядный стресс, часто сопровождающийся истериками, плаксивостью, что было и у нас. Грудное вскармливание стало способом обеспечить ребенку стабильный эмоциональный фон", — отметила она.

Через кормление грудью ребенок чувствует себя в безопасности, телесный контакт дает ощущение чего-то постоянного, стабильного, комфорта и любви.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

Читайте также:

Ксения Соловей о грудном вскармливании: уместно ли делать это на глазах у посторонних