Еда на костре и чай по-шосткински: как живет город без света и тепла после российских атак (фото)

Шостка / © из соцсетей

В сети появляется все больше видео и фото из города ШосткаСумской области, где местные жители вынуждены готовить пищу под открытым небом — на кострах и даже на свечах из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре региона, в результате которых город остался без электроэнергии и газоснабжения.

После массированных российских обстрелов город остается без электроснабжения и газа, а вода подается по графику.

Местные жители делятся кадрами, на которых видно, как они обустраивают импровизированные кухни во дворах и у подъездов, чтобы приготовить горячие блюда для семей.

Аварийные бригады работают над восстановлением коммуникаций, однако из-за масштаба разрушений процесс длительный.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 октября, российская террористическая армия нанесла массированный удар беспилотникамипо гражданским объектам в городе Шостка Сумской области. Повреждены электрическая сеть, водопровод и система газоснабжения. В результате атаки по вокзалу в Шостке госпитализированы 8 раненых.

Кроме того, стало известно, что уже часть домов имеет постоянное электроснабжение, а в других свет подается по графикам.