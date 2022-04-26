"Едем на зачистку, а там укропы всегда ждут и стреляют, люди начали отказываться": оккупанты жалуются, что ВСУ их уничтожают

"Едем на зачистку, а там укропы всегда ждут и стреляют, люди начали отказываться": оккупанты жалуются, что ВСУ их уничтожают

Украинские защитники так эффективно уничтожают врага в Харьковской области, что оккупанты боятся наступать на этом направлении.

Оккупанты, которые воюют на Харьковщине, погибают "пачками", из-за чего уже боятся идти в наступление и отказываются воевать.

Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

"Сначала наших просто бросали вперед. Со второй роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгаем и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. рассказывает своей матери мужчина, которого рашисты мобилизовали на территории так называемой "ДНР".

Оккупант рассказывает, что отказался идти в наступление под Изюмом, потому что не хочет быть пушечным мясом. Также мужчина рассказал, что не будет подписывать никакие контракты с россиянами.

"Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится", — резюмирует оккупант.

Напомним, что украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов и их технику.