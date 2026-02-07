- Дата публикации
"Едем в ТЦК или плати": полицейские в Одессе зарабатывали во время мобилизации
Правоохранителей задержали «на горячем» — сразу после получения денег от одного из водителей.
В Одессе двое патрульных полицейских «зарабатывали» на военнообязанных, которые подлежали мобилизации. Они требовали деньги у водителей за то, что они не будут доставлены в ТЦК.
Об этом сообщили в ГБР.
Во время патрулирования правоохранители останавливали автомобили и, если во время проверки документов выяснялось, что водитель подлежит мобилизации, ему предлагали выбор: либо ехать в ТЦК, либо заплатить.
«За свои услуги брали от 2 тыс. долларов США, в зависимости от „возможностей“ военнообязанного», — сообщили в ГБР.
Полицейских задержали в среду, 4 февраля, «на горячем» — сразу после получения денег от одного из водителей.
Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к оборудке.
Напомним, в Одессе мужчина отбивался от военнослужащих ТЦК с помощью газового баллончика и ранил одного из военных ножом.