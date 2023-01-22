"Единая, потому что сильная": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины.

Соответствующее видеообращение президент распространил в Telegram.

Зеленский в своем приветствии отметил, что историческое событие акта соединения УНР и ЗУНР передало следующим поколениям украинцев две мудрости — если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено, если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна.

"Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Всех наших регионов". Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что у украинцев больше нет чужих городов, сел, улиц, ведь каждый город, село, улица – родные.

"И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе ограждают Киев. И все вместе ограждают Харьков. И все вместе освобождают Херсон. И все мы вместе, где бы родились и где росли, говорим сегодня: я защищу мою Украину. Мою соборную. Мое Закарпатье, мою Волынь, мое Подолье, мою Таврию, мою Сиверщину, мое Полесье, мою Приднепровье, мой Донбасс, мою Галицию, мое Приднепровье, мою Слобожанщину, мое Приазовье, мою Буковину и, конечно, мой Крым. И никакой он не "ваш", — высказался глава государства.

Зеленский подчеркнул, что соборность Украины крепкая:

"Мурамы Аккермана, "Паланку", Хотина и Каменца-Подольского, Меджибожа, замка Любарта, Генуэзской крепости. Наша соборность сияет златоверхими лаврами. Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская. Соборность — это София, собор Святого Бахчисарая и синагога в Ивано-Франковске.

Соборность закодирована в узорах нашей вышивки, сюжетах косовской керамики, петриковской росписи и орнаменте орьнек. Соборность слышна в рокоте кобзы, бандуры, трембита и крымскотатарской зурны. Соборность виртуозно раздается музыкой Леонтовича, Скорика, Ивасюка. Соборность заримована строками Франко, Украинки, Шевченко, Стуса, Симоненко и Костенко. Соборность изображена красками в полотнах Примаченко, Белокур и Марчука.

Соборность величественно властвует на Говерле и Ай-Петре. Соборность цветет буйным цветом сакуры, в Долине нарциссов, Софиевке, Аскании-Новой. Соборность загадочно молчит в скалах Довбуша, базальтовых столбах, Олешковской пустыне, Днестровском каньоне, "туннеле любви", на черниговских валах и склонах Витачева.

Соборность гремит на "Южмаше", "Антонове", ХТЗ и "Криворожстали". Соборность добывают в шахтах Луганщины и Львовской области. Соборность освещает знаниями в Киеве, Бердянске, Львове, Глухове, Остроге, Харькове и Черновцах. Соборность ревет волнами Днепра, Дуная, Южного Буга, Тисы и Северского Донца. В водах Свитязя, Синевира и Сиваша.

Во всей нашей Украине. Летом. Осенью. Зимой. Весной. Всё это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Приднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым.. Моя Украина. "Наша Украина".

В конце Зеленский добавил: "Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая. С Днем Соборности, дорогой народ! С Днем Соборности, непоборимы!".

Как известно, 22 января 1919 года Украинская и Западноукраинская Народные республики провозгласили Акт воссоединения. Следовательно, ежегодно Украина отмечает важное историческое событие — подписание договора об объединении украинских республик УНР и ЗУНР.

В этот день вспоминают подписание Четвертого Универсала Центральной Рады. Это произошло годом ранее – 22 января 1918 года. Этим документом провозглашалась полная независимость УНР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 21 января произнес теплые слова в память о погибших в авиакатастрофе вертолета в Броварах и пообещал сделать все, чтобы "изгнать эту войну с нашей земли".

"Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных себе и государству не вернешь. Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память…” – сказал президент.