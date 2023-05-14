Единоразовая денежная помощь членам семьи погибших военных: как распределяется и могут ли отказать

Существует несколько исключений, при которых денежная помощь родственникам погибшего военнослужащего не выплачивается.

Единоразовая денежная помощь (ЕДП) членам семей погибших на войне военнослужащих назначается и выплачивается равными частями всем, кто имеет на нее право, по личному заявлению или заявлению законных представителей.

Об этом сообщили на Facebook-странице общественной организации "Юридическая сотня".

Юристы отметили, что при отказе одного из лиц от денежной помощи или если в течение 3 лет право не реализовано, его часть распределяется между другими лицами, имеющими такое право.

Исключения относительно получения ЕДП

Единовременное пособие не выплачивается, если гибель (смерть), ранение, увечье, контузия, заболевания, которые привели к инвалидности, являются следствием:

совершения уголовного или административного правонарушения;

состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийства (кроме случая доведения до самоубийства, установленного судом).

Также будет отказано в выплате, если сведения для назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью были ложными.

Важные нюансы

Если лицо одновременно имеет право на единовременную денежную помощь по этому закону и единовременные денежные компенсации за вред жизни и здоровью, установленные другими актами, денежные суммы выплачиваются исключительно в порядке и размерах, определенных этим законом.

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Если лицо уже получило денежную компенсацию за вред жизни и здоровью, установленную другим нормативно-правовым актом в размере меньшем, чем предусмотрено этим законом, за счет государственного бюджета выплачивается разница между суммой, определенной этим законом, и фактически полученной суммой.

Напомним, в Украине изменили порядок выплаты единовременного пособия (ОГД) членам семей погибших на войне военнослужащих.

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