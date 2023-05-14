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Единоразовая денежная помощь членам семьи погибших военных: как распределяется и могут ли отказать

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Единоразовая денежная помощь членам семьи погибших военных: как распределяется и могут ли отказать

Денежная помощь всем родственникам погибшего военнослужащего выплачивается равными частями

Существует несколько исключений, при которых денежная помощь родственникам погибшего военнослужащего не выплачивается.

Единоразовая денежная помощь (ЕДП) членам семей погибших на войне военнослужащих назначается и выплачивается равными частями всем, кто имеет на нее право, по личному заявлению или заявлению законных представителей.

Об этом сообщили на Facebook-странице общественной организации "Юридическая сотня".

Юристы отметили, что при отказе одного из лиц от денежной помощи или если в течение 3 лет право не реализовано, его часть распределяется между другими лицами, имеющими такое право.

Исключения относительно получения ЕДП

Единовременное пособие не выплачивается, если гибель (смерть), ранение, увечье, контузия, заболевания, которые привели к инвалидности, являются следствием:

  • совершения уголовного или административного правонарушения;
  • состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
  • умышленного телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийства (кроме случая доведения до самоубийства, установленного судом).

Также будет отказано в выплате, если сведения для назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью были ложными.

Важные нюансы

Если лицо одновременно имеет право на единовременную денежную помощь по этому закону и единовременные денежные компенсации за вред жизни и здоровью, установленные другими актами, денежные суммы выплачиваются исключительно в порядке и размерах, определенных этим законом.

Если лицо уже получило денежную компенсацию за вред жизни и здоровью, установленную другим нормативно-правовым актом в размере меньшем, чем предусмотрено этим законом, за счет государственного бюджета выплачивается разница между суммой, определенной этим законом, и фактически полученной суммой.

Напомним, в Украине изменили порядок выплаты единовременного пособия (ОГД) членам семей погибших на войне военнослужащих.

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Дата публикации
Просмотры
3313
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