Единоразовая финансовая помощь более 12 тысяч гривен: кто может получить

Некоторые специалисты в Украине получат единовременную финансовую помощь в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Кто может получить эти средства – читайте в материале ТСН.ua.

По состоянию на 1 января 2022 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 2481 гривен. Итак, единовременная финансовая помощь будет составлять 12 405 гривен.

Что известно

Согласно постановлению Кабинета министров Украины "О предоставлении одноразовой адресной денежной помощи некоторым категориям выпускников высших учебных заведений", эта финансовая помощь предусмотрена для выпускников заведений высшего образования, заключивших договор о работе в должности педагогического работника.

В частности, деньги смогут получить выпускники ЗВО, которые получили:

степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей в области знаний 01 Образование/Педагогика;

образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;

степень бакалавра, магистра другой специальности и области знаний.

Главным условием для получения средств является заключение договора о работе в должности педагогического работника в учреждении общего среднего или профессионального (профессионально-технического) образования на срок не менее 3 лет.

Что нужно, чтобы получить единовременную финансовую помощь

Выпускник должен подать заявление на получение денежной помощи в высшее образование, где он получил диплом. Также к заявлению прилагаются следующие документы:

копия трудовой книжки (если есть);

копия договора о работе в должности педагогического работника.

Обратите внимание, что заявление следует подать до 10 октября 2022 года. Администрация вузов в свою очередь передает документы в департаменты образования и науки областных государственных администраций до 15 октября.

Как отметили в Министерстве образования и науки Украины, выплата помощи выпускникам, завершившим свое обучение в ноябре-декабре, будет произведена на общих основаниях до конца того года, который наступает после года окончания обучения.

Если заявление было подано до 10 октября 2022, финансовая помощь будет выплачиваться до конца текущего года.