Украина
488
Единоразовая выплата новичкам ВСУ за первый контракт в 2026 году

Контрактная служба рассматривается как осознанный выбор и альтернатива мобилизации в условиях военного положения.

Анастасия Павленко
Военный ВСУ

Военный ВСУ / © Associated Press

Для лиц, впервые подписывающих контракт, предусмотрена единовременная выплата. В 2026 году ее размер и категоризация такая: 26 624 грн для рядового состава, 29 952 грн — для сержантского и старшинского состава, 33 280 грн — для офицерского состава.

Об этом сообщили в Минобороны.

Кто может заключить контракт

Условия заключения контракта открыты для граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства, достигших 18 лет.

Такое право имеют также граждане, уже проходящие мобилизацию.

Дополнительно разъяснения прав военнослужащих и механизмов представления обращений были предоставлены относительно восстановления прав и полномочий соответствующего подразделения.

При необходимости детали выплат и условий контракта следует проверять в официальных источниках Минобороны, ведь правила могут обновляться в соответствии с ситуацией на фронте и законодательными изменениями.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Согласно этому указу мужчины 60+ смогут официально подписывать контракты для службы в армии.

