Единственная дорога из Авдеевки полностью простреливается врагом — Филашкин

В городе Авдеевке Донецкой области, который пытаются захватить российские оккупанты, все еще остаются гражданские жители. Единственный эвакуационный маршрут полностью простреливается врагом.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Та дорога, которая вела в город, она уже простреливается врагом полностью. Сейчас в городе находятся 926 человек. Люди выезжают самостоятельно — по 3-4 человека каждый день", — отметил он.

По словам Филашкина, в Авдеевке есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов, однако обстановка и город очень сложная.

"Враг пытается прорвать линию обороны и захватить город в кратчайшие сроки. Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям", — добавил он.

Напомним, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, в которых оккупанты применяют малые штурмовые группы. Ситуация динамична и может меняться буквально каждый час.

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