"Единственная угроза РФ – украинский солдат": Кулеба жестко ответил на ядерные угрозы Лаврова

Министр обороны РФ Сергей Лавров заявил, что западные самолеты F-16 в Украине Россия будет рассматривать как "ядерную угрозу". В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "единственной угрозой для РФ – это украинский солдат".

Такое послание для российского коллеги Кулеба оставил в Twitter.

Украинский министр призвал Запад не бояться угроз России, которые ничего на самом деле не означают. Также он выразил уверенность, что воздушные силы получат долгожданные западные истребители F-16.

"Единственная угроза России – украинский солдат. Вот кого Путин и компания должны бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику. Россия это проглотит, несмотря на то, что Лавров лязгает оружием", — говорится в его сообщении.

Лавров устроил истерику через F-16 для Украины и заговорил о "ядерной угрозе"

Напомним, накануне западные СМИ написали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров устроил истерику из-за F-16, которые Запад планирует передать Украине. Он заявил, что такой шаг Запада его страна будет рассматривать как "ядерную угрозу". По его словам, модификации истребителей F-16 могут нести ядерное вооружение.

"Мы проинформировали ядерные государства – США, Великобританию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное вооружение. Никакие заверения здесь не помогут", – сказал он.

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