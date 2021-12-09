Единственная в Украине не сделала ни одной ошибки: стало известно, кто безупречно написал радиодиктант

Единственная в Украине не сделала ни одной ошибки: стало известно, кто безупречно написал радиодиктант

Галина Шура готовилась к написанию диктанта и единственная не допустила ошибку.

Учитель украинского языка в школе села Комарово Ковельского района Волынской области Галина Шура стала победительницей Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2021, ведь не допустила ни одной ошибки.

Также читайте От кандидатов на должность местных руководителей будут требовать сертификат об уровне владения украинским

Об этом сообщает "Украинское радио".

Из 14,5 тыс. участников, приславших свои работы на проверку, Галина Шура – единственная, кому удалось написать диктант безо всякой ошибки.

Учительница рассказала "Суспильному", что работает в школе 36 лет, и это уже вторая ее победа в Радиодиктанте национального единства.

"К написанию диктанта готовилась. Слушала тексты Андруховича и изучала его манеру написания текстов", – рассказала педагог.

За победу и отличное знание родного языка Галина Шура получит в подарок диплом и книги с учебниками одного из украинских издательств.

Также отметим, что только одну ошибку допустили три участника: Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко).

Радиодиктант: как иностранцы почти в совершенстве овладели украинским

Читайте также: