Единственное, что осталось – фартук: в Днепре похоронили 17-летнего парня, погибшего от ракеты россиян

Единственное, что у родителей осталось в память об их сыне, это фартук, который Максим подарил в память своей первой стипендии.

Через две недели после трагедии в Днепре прошли похороны 17-летнего Максима Богуцкого, который вместе с другими 45 жителями погиб в результате удара российской ракеты.

Об этом сообщила военная фотографа, блоггер Оксана Йоханнессон в Instagram.

В тот трагический день, 14 января, когда россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре, родители Максима – 45-летний Дмитрий и 47-летняя Татьяна были в гостях. Подросток сам остался дома. Единственное, что у супругов осталось в память об их 17-летнем сыне, это фартук, который Максим подарил им в память со своей первой стипендии.

"Я впервые встретила его родителей на второй день спасательных работ – у них была такая огромная надежда в глазах. Они показали свой дом на 7 этаже, точнее только кухню, все, что от нее осталось, и сказали — "видите, там до сих пор висит зеленый фартук на холодильнике, подарок сына из первой стипендии". На следующий день они уговорили спасателей достать эту вещь из обломков", – рассказала блоггер.

От квартиры и машины семьи не осталось ничего, все вещи и главное фотографии – превратились в пепел.

"Мы были очень дружная семья. Максим всегда был с нами. Я всегда думала – как мне повезло с сыном. У него было прекрасное чувство юмора, он любил готовить и учиться новому", – рассказала мама погибшего парня.

"Самое погребение было тяжелым: хоронили его с покрытой простыней. Татьяна держала часто гроб, смотрела на его портрет вдалеке. Вокруг все рыдали, а она повторяла "нельзя плакать, не плачьте, Максим это всегда запрещал". В какой-то момент Татьяна почти потеряла сознание, ее едва подхватил муж. Под конец священники также не прятали своих слез", – отметила блоггер.

Напомним, что во время массированного ракетного удара 14 января одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре. В результате атаки погибли 46 человек. Среди них – три ребенка.

Не успела Украина оправиться от тяжелой потери в Днепре, как страну всколыхнуло новое горе. 18 января в Броварах под Киевом упал вертолет. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок.

Среди жертв – руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Читайте также: