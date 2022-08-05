"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, — это российские ракеты": посол Британии о скандальном отчете Amnesty International

Так, Amnesty International обнародовали заявление о том, что украинские военные якобы размещают военные базы в школах и госпиталях. Симмонс подчеркнула, что на шестом месяце полномасштабной войны РФ в Украине мирным украинцам угрожают только российские ракеты и оккупанты-мародеры.

Об этом посол Великобритании написала в своем Twitter.

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", — написала Симмонс.

Заявление было сделано на фоне скандального материала правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные якобы оборудуют военные базы в школах и госпиталях, чем подвергают опасности мирное население.

Напомним, что президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальный отчет организации Amnesty International. По его словам, международная правозащитная организация Amnesty International переводит ответственность с агрессора на жертву.

Зеленский осудил Amnesty International за попытку амнистировать Россию

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