"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, — это российские ракеты": посол Британии о скандальном отчете Amnesty International

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс эмоционально прокомментировала скандал с заявлением правозащитной организации Amnesty International.
Так, Amnesty International обнародовали заявление о том, что украинские военные якобы размещают военные базы в школах и госпиталях. Симмонс подчеркнула, что на шестом месяце полномасштабной войны РФ в Украине мирным украинцам угрожают только российские ракеты и оккупанты-мародеры.
Об этом посол Великобритании написала в своем Twitter.
"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", — написала Симмонс.
Заявление было сделано на фоне скандального материала правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные якобы оборудуют военные базы в школах и госпиталях, чем подвергают опасности мирное население.
Напомним, что президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальный отчет организации Amnesty International. По его словам, международная правозащитная организация Amnesty International переводит ответственность с агрессора на жертву.
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