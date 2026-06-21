"Единственное правильное решение": Ющенко объяснил, почему отказался от польского ордена Белого Орла

Виктор Ющенко о возвращении ордена Белого Орла

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Третий президент Украины Виктор Ющенко объяснил решение о возвращении Польше своего ордена Белого Орла. В своем сообщении экс-президент поделился мыслями о кризисе в диалоге между Украиной и Польшей, а также напомнил о том, что произошло между странами за все время, в частности, во время его президентства.

Об этом Виктор Ющенко написал на своей странице в Facebook.

Ющенко о кризисе в диалоге между Украиной и Польшей

Виктор Ющенко напомнил, что родом из Сумской области. Его детство прошло рядом с границей с РФ.

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«На краю моей деревни Хоружевка есть один из многих разбитых ветрами яров, который и сегодня называется Полулях. Недалеко от этого яра стоит отлитый из чугуна достаточно высокий памятник (возможно, 4–5 метров с цоколем). На одной из его сторон высечен текст: „На этом месте проходила граница между Польшей и россией“ (россия написана с маленькой буквы)», — пишет Ющенко.

Ющенко вспоминает, что в детстве познал цену труда, поэтому этот яр для него остается хрестоматийным и волшебным. Именно отсюда началось постижение Виктором украино-польских отношений.

Экс-президент пишет, что на протяжении многих веков украинцы и поляки жили рядом как исторические соседи, и в течение этого времени было и хорошее, и плохое. А также менялись границы.

«Драматичным для нас был особенно XX век с конфликтами и даже войнами. Конечно, сохранялись разные взгляды и оценки этих событий с украинской и польской сторон. Очевидно, для каждой нации эти события стали историей, которую не изменишь. Более того, эта история отношений стала субъективной частью каждой нации и государства.

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Ющенко напомнил об историческом решении 2003 года о взаимном прощении «Извиняем и просим прощения» и призвал придерживаться этих принципов и сегодня — не спекулировать и не выдергивать контексты, а остальные спорные вопросы оставить ученым.

«Несколько слов к дискуссии по поводу национальных героев. В Украине и Польше была, конечно, разная история и разные герои. Мы, украинцы, в том числе и власть, не ставили своей целью акцентировать или формировать польской нации, кто должен быть вашим национальным героем. Это ваша история и ваш выбор! Очевидно, и украинцы не нуждаются в аналогичных услугах. Это наше суверенное право — определять, кто наши национальные герои».

Ющенко напомнил, что национальными героями являются те, кто посвятил свою борьбу, здоровье и жизнь свободе нации и суверенности своего государства. Аналогично поступает и Польша. Именно поэтому то, чьими именами Украине называть собственные военные подразделения — это дело только Украины, что является суверенным правом нации.

Виктор Ющенко добавил, что решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла безусловно безответственное, поскольку сегодня украинцы борются за «нашу и вашу свободу». Подобные действия выходят за пределы отношения к конкретному политику, а показывают отношение ко всему украинскому народу.

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«В 2005 году я имел за честь получить орден Белого Орла от Президента Александра Квасьневского. Это была награда за единство и солидарность двух великих народов. Я руководствовался тем, что обе нации нашли в себе мужество смотреть друг другу в глаза, держать диалог, говорить правду и принимать ее, какой бы горькой она ни была», — пишет Виктор Ющенко.

Поляки были одними из первых, кто протянул руку помощи Украине в начале полномасштабной войны, но в судьбоносный период существования государства Польша наносит удар по братству. Ющенко добавил, что Украина не станет отвечать враждой или унижениями, а покажет пример поведения сильной нации, которая имеет свою историю и гордость, и требует уважения к своим героям и памяти.

«Поэтому я принимаю единственное правильное и честное решение. В знак глубокого протеста против нынешней политики Варшавы, которая презирает украинскую историю и в знак абсолютной, непоколебимой солидарности с каждым нашим воином и президентом Украины, я возвращаю этот орден обратно. Это не акт ненависти, а акт исключительного достоинства», — пишет третий президент Украины Виктор Ющенко.

В конце Ющенко добавил, что Украину не сломили вековые империи, не сломает Москва, и тем более не заставят к повиновению те, кто пытается переписать нашу историю или унизить наш выбор.

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Скандал с орденом Белого Орла: что предшествовало

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

Поводом для этого стал указ президента о присвоении Центру сил специальных операций ВСУ имени «Героев УПА». Такой шаг польской стороны спровоцировал зеркальную реакцию в Киеве: министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов объявили об отказе от своих польских орденов «За заслуги перед Польшей».

Украинское экспертное сообщество, дипломаты и политологи единогласно раскритиковали решение Кароля Навроцкого, назвав его ошибочным, безответственным и продиктованным внутриполитической борьбой перед выборами в Польше.

Публицист Виталий Портников и экс-посол Валерий Чалый подчеркнули, что эта награда символизировала уважение всему украинскому народу, ставшему щитом для Польши в войне с Россией, поэтому ее отзыв бьет прежде всего по престижу самого ордена.

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Вечером 20 июня бывшие лидеры Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко прибегли к беспрецедентному дипломатическому демаршу, официально заявив о возвращении Польше своих орденов Белого Орла.

Все трое политиков приняли такое решение в знак солидарности с действующим президентом Владимиром Зеленским. Второй президент Леонид Кучма, получивший орден в 1997 году, напомнил о многолетних усилиях для исторического примирения двух народов и выразил грусть из-за попыток диктовать Украине ее историю на фоне угрозы с Востока.

Виктор Ющенко подчеркнул, что награждение Зеленского было знаком уважения всему украинскому народу. Он вспомнил свой успешный опыт диалога с Лехом Качиньским в чествовании жертв трагедий в Гуте Пеняцкой и Павлокоме.

Пятый президент Петр Порошенко также назвал шаг Навроцкого несправедливым по отношению к украинским воинам, которых символически отмечали этой наградой, и отметил, что действиям польского лидера уже успели поаплодировать в Москве.

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