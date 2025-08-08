Единственной в Украине и одной из старейших в Европе горилле Тони исполнился 51 год (фото)

Горилла Тони / © Киевский зоопарк

В пятницу, 8 августа в Киевском зоопарке будут отмечать день рождения единственной в Украине гориллы. Самцу по имени Тони исполняется 51 год — по человеческим меркам это более 90. Он относится к равнинным гориллам и считается одним из старейших представителей своего вида в Европе.

Тони родился в 1974 году в Нюрнбергском зоопарке (Германия) и за жизнь сменил несколько зоопарков, в частности в Ганновере и Заарбрюкене. В 1999 году по решению Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов его передали в КиевЗоо, где тогда жила самка гориллы Дора. Попытки объединить животных в одну пару оказались неудачными из-за постоянных конфликтов, поэтому их разместили в разных вольерах.

В 2019 году у Тони появились острые проблемы с желудком, которые требовали срочного обследования. В Киев прибыли ветеринары из Германии, которые вместе с местными специалистами провели комплексную диагностику, назначили индивидуальную диету и программу физических упражнений. Благодаря лечению состояние гориллы значительно улучшилось.

Сегодня Тони ведет спокойный ритм жизни, под присмотром зоологов и ветеринаров. Он любит прогулки по своей зеленой территории, игры с мячом, отдых в гамаке и просмотр журналов и телепередач.

В честь 51-летия 8-10 августа в 11:00 на летней площадке «Остров зверей» состоится именинный пикник с витаминным завтраком для Тони, который смогут увидеть все посетители.

