Единственный коридор в Мирноград стал "серой зоной" — СМИ

Дороги, которые обеспечивают логистику для украинских военных в Мирнограде и служат выходу из города, находятся в «серой зоне». Это создает критические условия для гарнизона, держащего оборону города. Военные ежедневно сталкиваются с растущим оперативным окружением.

Об этом сообщают источники «Украинской правды».

По данным двух собеседников УП и информации карты DeepState, ситуация вокруг Мирнограда существенно ухудшилась после того, как российские войска недавно захватили часть села Ровно — один из двух ключевых населенных пунктов, через которые осуществлялась логистика.

Находящийся на этом направлении офицер-морпих описал ситуацию как крайне сложную. Также сравнил ее с обстоятельствами, которые привели к быстрому падению Покровска.

«Запертая „серая зона“, которую сегодня вокруг Мирнограда изобразил DeepState, держится уже фактически несколько недель. Последний раз мы меняли людей на технике внутри ноября, затем в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек — это все. В ноябре была еще одна попытка через Родинское, но все три машины наши и смежников были уничтожены. Теперь я понимаю, почему так быстро упал Покровск, потому что у нас получается то же самое. Возникает момент критического накопления врага и все — они повсюду, и остановить это невозможно. Потому что перед этим выносится логистика, дроны, оттягивается арта», — заявил офицер-морпих.

Также в СМИ отмечают, поскольку прямой путь в Мирноград через Покровск в большей степени захвачен, украинский гарнизон был вынужден использовать маршруты через небольшие села Ровно и Светлое. Часть села Ровно находится под контролем противника. Министерство обороны России уже обнародует видеоматериалы из этого населенного пункта.

Как сообщили источники, условный коридор выхода из Мирнограда теперь составляет всего несколько километров серой зоны между частично захваченным Ровным и захваченным селом Красный Лиман. Село Родинское, расположенное севернее, контролируется противником примерно на 80%.

Ситуация в Мирнограде. Фото: DeepState. / © Deepstatemap

В издании отметили, что теперь передвижение по этому коридору чрезвычайно опасно по меньшей мере в течение последних 3–4 недель. Украинские бригады несут потери во время движения, поскольку противник буквально везде. Хотя бригады ДШВ пытались расчистить этот коридор, информация об успехе этих действий отсутствует.

Также отмечается, что параллельно с перерезанием логистических путей россияне увеличивают свое присутствие непосредственно в Мирнограде. Из-за сокращения доступных средств наблюдения, военным становится все труднее точно определить численность противника. По словам военных, некоторые районы Мирнограда приближаются к состоянию оцепления.

По информации «Украинской правды», военнослужащие пытаются вывести личный состав через «серый коридор» и понесут потери.

Напомним, у российских захватчиков есть продвижение на ключевом направлении фронта, в районе городов Покровск и Мирноград.

Также ранее Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщал, что украинские войска контролируют 13 км Покровска, а Мирноград не находится в окружении.

Ранее мы писали, что ситуация в Мирнограде критическая. Любой уход уже связан с серьезными рисками. Некоторые раненые находятся в городе уже более ста дней, не имея возможности выбраться. Ежедневно враждебные КАБ и ФАБ сносят целые дома к фундаменту.