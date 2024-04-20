Единственный сын у родителей: что известно о погибшем в Винницкой области 20-летнем полицейском (фото)

Полицейский служил в секторе реагирования патрульной полиции в течение полутора лет.

Национальная полиция раскрыла личность полицейского, погибшего в Винницкой области во время нападения неизвестных мужчин. Это – 20-летний Максим Зарецкий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Украины.

Погибшему было 20 лет. Он с 2021 года учился в Национальной академии внутренних дел. Он полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления.

"Без единственного сына остались родители мужа. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Навсегда в небесном строю…", — говорится в сообщении полиции.

Погибший в Винницкой области полицейский Максим Зарецкий. / Фото: Национальная полиция Украины

Отмечается, что полицейский скончался от полученных ранений. Его напарник – Максим Шарапанский – был ранен.

Как сообщалось, в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских — один погиб. Еще один получил ранение. Инцидент произошел около 2 часов ночи, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов.

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на расстрел полицейских и заявил, что злоумышленники должны отвечать за свои действия "по всей строгости закона".

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