Единственный вариант – побег: в ГУР дали "ценный" совет для оккупантов в Крыму

Тревожная ситуация "останется для россиян повсюду в Крыму", подчеркнули в разведке.

После роста атак по Крыму ситуация для оккупантов "удручающая". Единственным вариантом для них является бегство.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк для информагентства "Защитник".

"Ситуация в Севастополе, как и, собственно, по всей территории временно оккупированного Крыма, для оккупантов, весьма удручающая и смущающая.Крабовая ловушка" (операция Сил обороны в Севастополе — ред.) обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб черноморского флота России очень активно двигались автомобили быстрой, пожарные и катафалки", — отметил представитель ГУР.

Черняк подчеркнул, что тревожная ситуация "будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они ни прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия".

"Как вы могли убедиться, украинская военная разведка хорошо видит все эти перемещения оккупантов, а Вооруженные силы Украины с пользой используют эти разведданные. Поэтому единственный безопасный вариант для россиян в Крыму — перебазироваться из украинского полуострова вместе со всем своим ржавым хламом", — подчеркнул он.

Напомним, в Белом доме отказались комментировать возможную гибель командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова, о чем ранее сообщили в ССО Украины.

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