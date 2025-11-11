Реклама

Метинвест Политехника, первый частный горно-металлургический университет Украины, формирует новое поколение инженеров, которые будут модернизировать промышленность и способствовать восстановлению страны. Об этом говорится в новом материале Forbes.

ВУЗ был основан по примеру ведущих технических университетов Азии. из-за войны университет, который должен открыться в Мариуполе, сохранил коллектив и продолжил обучение в смешанном формате: сегодня он работает в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

«Мы стремимся сформировать инженерную элиту Украины. Наши выпускники должны стать движущей силой модернизации украинской промышленности, используя принципы цифровизации, декарбонизации и экологической инженерии», - говорит директор по устойчивому развитию Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Учебный процесс построен вокруг реальной практики. Студенты с первого курса принимают участие в производственных проектах на предприятиях Группы Метинвест, в частности, «Запорожстали», «Каметстали» и горно-обогатительных комбинатах Кривого Рога. Они решают технические кейсы, проходят стажировку на заводах, участвуют в хакатонах и внедряют собственные инженерные решения.

«Мы учим студентов не только теории, но и практике, которую они сразу применяют на производстве. Уже во время обучения многие получают предложения работы на предприятиях компании», - объясняет ректор университета Александр Почтенный.

Важной составляющей образования есть современные цифровые технологии. Студенты работают с программным обеспечением, используемым в промышленности по всему миру: Microsoft, Siemens, Schneider, AutoCAD, MathCAD, Neural Designer, K-Mine, Matlab. Учебные лаборатории оснащены симуляторами производственных процессов, системами моделирования и робототехническими платформами, позволяющими воспроизводить условия реального производства.

Университет развивает и международное сотрудничество. В частности, в 2024 году стартовала программа стажировок студентов на предприятиях Метинвеста в Болгарии, а летом первые участники прошли месячную практику в Италии и Австрии на производственных мощностях компании Danieli – мирового лидера в производстве сталеплавильного оборудования. В планах – расширение партнерств с британскими и немецкими университетами.

Метинвест Политехника готовит специалистов по направлениям металлургии, горноводства, энергетики, IT, цифровых систем управления и робототехники. Образовательные программы университета аккредитованы Министерством образования и науки Украины и соответствуют европейским стандартам. В настоящее время вуз имеет более 140 преподавателей, среди которых 92% - кандидаты или доктора наук.

«Мы постоянно обновляем программы в соответствии с технологическими тенденциями. Новые курсы по экологической инженерии, энергоэффективности и искусственному интеллекту помогают студентам быть конкурентоспособными на рынке», - говорит Александр Почтенный.

Метинвест Политехника также создает возможности для ветеранов. Сейчас здесь учатся 52 защитника Украины, в том числе сотрудники Метинвеста. Для них действует упрощенная процедура поведения, языковые курсы, менторские программы и адаптационные тренинги.

Как известно, Университет Метинвест Политехника основала компания Метинвест Рината Ахметова. Ранее Метинвест получил отличие в номинации «Место для героев», где принимались во внимание программы ветеранов и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает Метинвест лидером среди трудоустраивающих ветеранов компаний.