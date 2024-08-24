“Единые. Независимые”: ведущие Национального телемарафона “Единые новости” приняли участие в спецпроекте ко Дню Независимости

​​​Ведущие Национального телемарафона “Единые новости” приняли участие в специальном проекте “Единые. Независимые” ко Дню Независимости. В эфире его можно будет посмотреть 24 августа.

Съемки проекта прошли в рабочей атмосфере телеканалов "Единых Новостей" — в студиях и ньюзрумах.

“Я помню, как когда-то была в музее ТСН. И тогда, во время фотографирования в импровизированной студии, я мечтала, как когда-нибудь стану ведущей. А теперь мечты каждого из нас трансформировались – мы хотим победы. Мы хотим, чтобы наши дети не слышали сигналов тревог, взрывов, пусков ракет. Чтобы мужчина был рядом со своей женой, воспитывал своего ребенка и мог видеть, как он растет”, - рассказывает ведущая "1+1 Марафон" Наталья Островская.

Журналисты поделились своими воспоминаниями со дня провозглашения Независимости Украины в 1991 году и расскажут о своем видении страны будущего.

“Я очень хорошо помню 91-й год. Мы с мамой возвращались из покупок. Помню, как мы ехали в автобусе, потому что в этот момент шла трансляция в Верховной Раде. Сначала все молчат, а потом начинают плакать, аплодировать – у каждого была своя реакция. И реакция мамы: Мы – независимые!” — вспоминает ведущая телеканала “Мы – Украина” Елена Чабак.

Зрители узнают, как медийщики встретили полномасштабное вторжение – и как им приходилось работать, не зная, будет ли завтра.

“Не стоит ожидать, что те, кто переживет эту войну на фронте, они потом придут и будут тоже защищать нашу демократию. Мы можем уже сейчас это делать, и они тогда будут понимать, за что они борются”, — говорит ведущий телеканала “Рада” Вадим Колодийчук.

Проект будет посвящен людям и их историям, которые наиболее поразили журналистов за 33 года Независимости. А особенно – за годы великой войны.

“Поколению моих прадедов не повезло с Первой мировой. Потом не повезло с Советским Союзом. Следствие – 33-й год Голод, 37-й – репрессии, 39-45-й – мировая. Мы – потомки выживших. Мы это делаем профессионально”, – говорит ведущий телеканала ICTV. Вадим Карпьяк.

“Украинцев отличает то, что у них есть ген свободы. Это очень раздражает нашего врага. И этот ген свободы активизируется тогда, когда нас начинают давить. И когда нас пытаются обмануть, сделать дураками”, — добавляет ведущая телеканала “Интер” Ирина Баглай.

Также, своими историями со зрителями поделятся ведущие:

Святослав Гринчук (1+1 Марафон);

Оксана Гутцайт (ICTV);

Светлана Усенко, Анна Гомонай (Рада);

Богдан Машай, Мария Скиба (Мы – Украина);

Алексей Фадеев (Интер).

Просмотреть спецпроект “Единые. Независимые” можно будет 24 августа в эфире Национального телемарафона “Единые новости”.