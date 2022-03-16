На блокпостах работникам полиции или бойцам ТРО показывайте цифровой паспорт, он имеет такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый.

Если у вас пропал загранпаспорт или ID-карта в "Дії", зайдите в приложение еще раз — и он у вас подтянется, как раньше, передает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это значит, что Единый государственный демографический реестр снова подключен к "Дії". С начала войны реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности", — пишет министр.

На блокпостах работникам полиции или бойцам ТРО следует показывать цифровой паспорт, он имеет такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый.

"Напомню, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному. А сейчас даже для пересечения границы Молдовы и Польши можно использовать "Дію", — добавляет Федоров.

Напомним, теперь украинцы могут выехать в Молдову, пользуясь электронным документом вместо обычного загранпаспорта.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, граждане, пересекающие границу с Молдовой и Польшей, могут пользоваться документами в "Дії".