Единый государственный реестр снова стал открытым: что это означает для украинцев

Единый государственный реестр снова стал открытым / © Pexels

Реклама

Минцифры совместно с Министерством юстиции вернули в публичный доступ Единый государственный реестр (ЕГР). Теперь информация о бизнесе снова доступна на Портале открытых данных, но в специально отфильтрованном формате для безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Как отмечают в министерстве, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году доступ к реестру был ограничен из соображений национальной безопасности. В настоящее время ведомства нашли компромиссное решение. Теперь предприниматели и общественность снова имеют доступ к публичной информации.

Реклама

Сообщается, что открытые данные являются ключевым инструментом в борьбе с коррупцией, поскольку позволяют журналистам и активистам эффективно контролировать действия властей. Кроме того, ЕГР является критически важным для IT-сектора. На основе данных украинские разработчики создают сервисы и продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан.

«Открытие реестра — это сигнал, что мы работаем по европейским правилам даже во время войны. Мы нашли баланс: бизнес и граждане получают доступ к информации, а данные по оборонным предприятиям остаются под защитой», — отметили в Министерстве цифровой трансформации.

Напомним, в Украине физические лица-предприниматели должны своевременно уплачивать налоги. Иначе они могут получить штрафы, которые зависят от группы плательщика на упрощенной системе, вида налоговой нагрузки и времени задержки.

Также с 1 января 2026 года в Украине действуют новые ставки для ФЛП , работающих на первой и второй группах единого налога.