Единый реестр оружия интегрируют с "Дією": в МВД рассказали, изменится ли стоимость оформления разрешения

Осенью каждый гражданин Украины сможет увидеть свое оружие, имеющиеся разрешения, их сроки в личном кабинете на едином портале государственных услуг "Дія".

Об этом в эфире в телемарафоне сказал замминистра внутренних дел Леонид Тимченко.

Он также сообщил, что с 23 июня будет внедрен Единый реестр оружия, однако в приложении "Дія" доступным он еще не будет. Однако совместно с Министерством цифровой трансформации Украины в этом направлении идет сотрудничество.

"Планируем, что этой осенью, в октябре-ноябре, будет интегрировано с "Дією", и каждый гражданин может увидеть свое оружие, свои разрешения, которые есть, со сроками в личном кабинете в Дії", — сказал Тимченко.

По словам Тимченко, стоимость оформления разрешения на оружие останется неизменной и определена Постановлением КМУ от 2007 года, однако саму процедуру оплаты за разрешение сделают более простой, поскольку квитанцию можно приобщить к пакету документов, которые в электронном виде направляются в подразделения контроля за оборотом оружия.

Также от 23 июня предприятия смогут подавать документы о регистрации оружия и получении разрешения в Едином реестре при покупке оружия.

Статистика владельцев оружия в Украине

Заместитель министра внутренних дел отметил, что в Украине более 700 тыс. владельцев оружия, субъектов хозяйствования, получающих непосредственный доступ в реестр около 300, экспертных служб, получающих такой доступ — около 130, также более 700 полицейских, выполняющих функции контроля за обращением оружия. Все они имеют доступ в Реестр и могут вносить в него информацию.

Напомним, в приложении "Дія" будут доступны несколько услуг, в частности, ожидают сервисов по изменению места жительства и документы об образовании.

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