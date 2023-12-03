Единый реестр педофилов – как будет работать и кто будет иметь к нему доступ

В Офисе генпрокурора рассказали, как будет работать Единый реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве.

В Украине запустили Единый реестр педофилов – лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего. Как рассказала заместитель начальника Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Олеся Волошина, сведения о тех лицах, которые будут внесены в Реестр, смогут получить руководители заведений, работающих с детьми.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

Это, в частности, медицинские и учебные заведения, учреждения социального характера, лечебные учреждения. Они смогут получать данные для принятия решений о назначении на должности в соответствующих учреждениях.

В реестр вносятся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество осужденного;

дата рождения;

место жительства или пребывания;

преступление, за которое было осуждено;

уголовное наказание;

фактически отбытое наказание;

нарушение правил административного надзора.

"Закон об охране детства определяет, что лица, сведения о которых содержатся в этом реестре, не имеют права контактировать с детьми. Им фактически запрещено работать в любых заведениях, в которых ведется работа с детьми. Ведомости в реестр вносятся после обвинительного приговора суда", – рассказала чиновница.

Олеся Волошина также добавила, что после начала полномасштабного вторжения количество таких случаев увеличилось. На это влияет целый комплекс факторов, в частности часто дети сталкиваются с сексуальными притязаниями в сети Интернет, в социальных сетях.

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о введении реестра педофилов в Украине. В октябре 2021 года этот реестр был запущен в тестовом режиме.

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