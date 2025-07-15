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Едкий дым охватил город: на Львовщине вспыхнул масштабный пожар
В понедельник в Радехове загорелся супермаркет. Огонь охватил крышу здания площадью 900 м².
В понедельник, 15 июля, в городе Радехов на Львовщине произошел крупный пожар — загорелась крыша здания. Очевидцы сообщают, что речь идет о местном супермаркете. Город охватил густой едкий дым.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС и местные СМИ.
По данным ГСЧС, возгорание охватило крышу здания — общая площадь пожара составляет около 900 квадратных метров.
Спасатели оперативно прибыли на место и продолжают борьбу с огнем. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал.
В соцсетях местные жители сообщают, что вероятной причиной пожара могло стать попадание молнии в солнечные панели. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, в Массачусетсе произошел трагический пожар в доме престарелых. Огонь заблокировал жильцов внутри, девять из них погибли, еще десятки получили ранения. Очевидцы описывают события как хаос и панику — люди кричали и умоляли о помощи.
Недавно в Хмельницкой области молния попала в религиозное здание, что вызвало масштабный пожар. Огонь охватил значительную часть Дома молитвы.