Еду готовили на костре, воду набирали в пруду: как "кадыровцы" держали в плену подопечных психоневрологического интерната в Бородянке.

Еду готовили на костре, воду набирали в пруду: как "кадыровцы" держали в плену подопечных психоневрологического интерната в Бородянке.

Что пришлось пережить пациентам и сотрудникам во время оккупации, – рассказали они сами.

Готовится к возвращению своих подопечных психоневрологический интернат в Бородянке. В начале марта туда зашли кафиры и держали в заложниках более четырехсот человек! Впоследствии их удалось вывезти в безопасное место. Сам интернат россияне разграбили.

Что пришлось пережить пациентам и сотрудникам во время оккупации – и что увидевшие в интернате журналисты сейчас – говорилось в ТСН.

С первых дней войны выйти из интерната уже никто не мог, потому что здесь были позиции российских захватчиков. Они здесь окопались, поставили минометы, все вокруг заменяли и все время продолжались обстрелы, но самое страшное началось 5 марта. Тогда захватчики выбили БТРом эти ворота, заехали на территорию и взяли в заложники всех сотрудников и подопечных интерната.

Это были "кадыровцы". Директор интерната Марина Ганицкая вспоминает – их было около сотни. Они вывели всех людей на улицу. Вынесли даже тех, кто не мог ходить. На тот момент в интернате было более четырехсот человек.

Ей угрожали и заставляли записывать видео. Хотели, чтобы женщина поблагодарила. Этот террор длился больше недели.

Все время оккупации здесь не было никаких коммуникаций. Еду готовили на костре, воду набирали в пруду. 13 пациентов за это время скончались. На территории интерната сделали братскую могилу.

В конце концов эвакуацию удалось организовать. Подопечных и сотрудников развезли по разным областям Украины. Когда после освобождения Бородянки Марина вернулась в интернат — не узнала его.

Судьбой этого интерната прониклась 1+1 медиа и принялась помогать всем, что нужно для того, чтобы сюда могли вернуться пациенты.

Целый бус загружен матрасами, подушками, одеялами и постельным бельем. Это уже вторая партия гуманитарной помощи, которую удалось закупить за счет средств, собранных во время единого сбора Юкрейна СОС от Благотворительного фонда "Ты не один" 1+1 медиа. Здесь также еда, лекарства, средства гигиены, а также стиральные и сушильные машины.

Интернат готовится принять всех своих – здесь уже все убрали, посадили цветы, картофель, чеснок и лук.

Напомним, что 30 спасенных из Чернигова детей сейчас уже в безопасности — в санатории на Прикарпатье. И все благодаря одному-единственному человеку – своей воспитательнице Наталье Песоцкой. Самому молодому из ее воспитанников всего 3 года, самому старшему 18. Все они – из разбомбленного россиянами центра социально-психологической реабилитации.

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