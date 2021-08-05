Едва держался на ногах: под Запорожьем прохожие отобрали у нетрезвого отца ребенка

Едва держался на ногах: под Запорожьем прохожие отобрали у нетрезвого отца ребенка

Домой мужчина добрался сам и не смог родным объяснить, куда дел дочь.

В Мелитополе Запорожской области нетрезвый отец выпивал с друзьями пока его 6-летний ребенок гулял рядом. Девочку у мужчины забрали прохожие.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Вчера, 4 августа в полицию Мелитополя обратилась 74-летняя пенсионерка и сообщила об исчезновении 6-летней внучки. Заявительница рассказала, что утром ребенок с 34-летним отцом пошли на рынок, а через несколько часов мужчина вернулся навеселе и один, и не смог объяснить, куда делась дочь.

Правоохранители начали розыск ребенка.

Девочку нашли через полчаса на соседней улице. Оказалось, что ребенка у нетрезвого отца забрали неравнодушные граждане. По дороге домой он встретил своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки.

Никаких правонарушений или преступлений в отношении ребенка совершено не было, он находился под наблюдением взрослых.

"Что касается отца ребенка составлен административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дальнейшую судьбу ребенка будет решать служба по делам детей Мелитопольского городского совета", — отметили в полиции.

Напомним, что в курортной Кирилловке малыш отдыхал по-взрослому. Ребенок украла у отца бутылку пива и вкусу, пока ее не застукали.

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