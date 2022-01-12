Едва достали через отверстие в мусоре: в Запорожье женщина-плюшкин устроила пожар в квартире и не могла выбраться (видео)

Едва достали через отверстие в мусоре: в Запорожье женщина-плюшкин устроила пожар в квартире и не могла выбраться (видео)

Женщина курила в доме и в результате мусор загорелся.

В Запорожье в многоэтажке произошло возгорание. Владелицу квартиры пришлось вытаскивать через отверстие в мусоре, которым она захламила свою квартиру.

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О ликвидации возгорания сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар возник в многоэтажке по улице Василия Сергиенко в Хортицком районе. В коридоре квартиры на 3 этаже горела мебель и мусор.

Спасатели ликвидировали возгорание и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Как сообщают в Сети, владелица квартиры – местный Плюшкин. Она завалила мусором все комнаты, и его накопилось сколько, что спасатели не могли попасть в помещение, поэтому женщину вытаскивали буквально через отверстие в мусоре.

Отмечается, что женщина любила не только складывать мусор, но и побаловать себя сигаретой, что могло стать причиной пожара.

Напомним, что в Харькове женщина сделала из квартиры свалку и травит они соседями.

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