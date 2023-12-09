Едва не объявили голодовку: как живут украинские водители на границе с Польшей

Блокада границы повлияет и на цены в Украине.
На пропускном пункте "Гребенное-Рава-Русская" очереди уже более 10 дней. И далеко не самое большое время, которое ждут водители.
Об этом пишет BBC News.
Как рассказывает один из водителей – Николай – до границы осталось 7 километров. Однако, как скоро он попадет домой – неизвестно. В четверг он проехал два километра, в среду – 300 метров.
Кроме того, митингующие нарушают договоренности и затягивают очередь, а иногда — с ними можно договориться, или хотя бы провести вне очереди водителей, которые уже не имеют топлива, чтобы стоять дальше.
Для Николая это уже вторая поездка во время блокады. Впервые он ехал из Украины 6 ноября — как раз тогда началась польская забастовка против либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
"И хотя таможню на Раве-Русской он прошел, дальше небольшой отрезок от границы до места, где уже стояли поляки, ехал двое суток. Назад возвращался через КПП "Шегини-Медика", где еще не было польских блокировщиков. А теперь и там заблокировано"., от блокады страдают четыре из шести пропускных пунктов", — говорится в сообщении.
Украина близка к разблокированию границы
В Министерстве инфраструктуры обеих стран согласовали, что для пустых фур откроют новый пункт пропуска "Угринов-Долгобычев", а в приложении "Е-очередь" появится отдельная очередь для пустых грузовиков на КПП "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчёва" .
В то же время польские перевозчики говорят, что в украинском министерстве настаивают, чтобы "Угринов-Долгобычев" и "Нижанковичи-Мальховице" работали только для транспорта на номерах ЕС.
"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма в отношении других стран", — заявили в министерстве.
Напомним, украинцам в канун новогодних праздников придется тратить больше денег на некоторые продукты из-за блокирования границы. Да, ситуация на границе с Польшей может спровоцировать подорожание продуктов, которые Украина импортирует. Речь идет о рыбе, икру и экзотических фруктах.