Едва не объявили голодовку: как живут украинские водители на границе с Польшей

На пропускном пункте "Гребенное-Рава-Русская" очереди уже более 10 дней. И далеко не самое большое время, которое ждут водители.

Об этом пишет BBC News.

Как рассказывает один из водителей – Николай – до границы осталось 7 километров. Однако, как скоро он попадет домой – неизвестно. В четверг он проехал два километра, в среду – 300 метров.

Кроме того, митингующие нарушают договоренности и затягивают очередь, а иногда — с ними можно договориться, или хотя бы провести вне очереди водителей, которые уже не имеют топлива, чтобы стоять дальше.

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Для Николая это уже вторая поездка во время блокады. Впервые он ехал из Украины 6 ноября — как раз тогда началась польская забастовка против либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

"И хотя таможню на Раве-Русской он прошел, дальше небольшой отрезок от границы до места, где уже стояли поляки, ехал двое суток. Назад возвращался через КПП "Шегини-Медика", где еще не было польских блокировщиков. А теперь и там заблокировано"., от блокады страдают четыре из шести пропускных пунктов", — говорится в сообщении.

Украина близка к разблокированию границы

В Министерстве инфраструктуры обеих стран согласовали, что для пустых фур откроют новый пункт пропуска "Угринов-Долгобычев", а в приложении "Е-очередь" появится отдельная очередь для пустых грузовиков на КПП "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчёва" .

В то же время польские перевозчики говорят, что в украинском министерстве настаивают, чтобы "Угринов-Долгобычев" и "Нижанковичи-Мальховице" работали только для транспорта на номерах ЕС.

"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма в отношении других стран", — заявили в министерстве.

Напомним, украинцам в канун новогодних праздников придется тратить больше денег на некоторые продукты из-за блокирования границы. Да, ситуация на границе с Польшей может спровоцировать подорожание продуктов, которые Украина импортирует. Речь идет о рыбе, икру и экзотических фруктах.

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