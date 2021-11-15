Едва не остался без руки: в Запорожье мужчину переехал трамвай, когда тот заходил в вагон

Мужчине трамваем отрезало пальцы.
В Запорожье 63-летний мужчина попал под трамвай на остановке общественного транспорта. Вагоном ему отрезало пальцы.
Об этом сообщают в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Событие произошло вечером 14 ноября на улице Победы в Запорожье.
На месте происшествия работала 1 реанимационная бригада.
"Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматическую ампутацию 3-5 пальцев левой кости и госпитализирован в больницу", — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как сообщает "ZаБор", пострадавший рассказал, что когда он садился в трамвай, тот тронулся, и мужчина оказался под ним, а в результате вагон переехал ему пальцы.
Напомним, что в центре Днепра произошло ДТП с участием пешехода. Легковушка сбила женщину, а та упала на колею перед трамваем.
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