Едва не подорвалась по дороге на работу: на Киевщине женщина нашла боеприпас прямо на остановке

Жителей Киевской области просят быть внимательными и не касаться подозрительных предметов.
Жители Киевской области продолжают выявлять опасные боеприпасы. На этот раз жительница Вышгородского района по дороге на автобусную остановку натолкнулась на артиллерийский снаряд.
Об этом рассказали в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования ГСЧС.
Заметив подозрительный предмет у дороги, она не стала рисковать, а рассказала о находке мужчине. Он сразу позвонил по телефону спасателям по номеру 101.
Подозрительным предметом оказался артиллерийский снаряд большого калибра. Специалисты осторожно забрали его и отвезли на взрывную площадку, где безопасно уничтожили.
Напомним, 13 марта, на территории Бориспольского района Киевской области проходят взрывные работы.
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