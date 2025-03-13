Едва не подорвалась по дороге на работу: на Киевщине женщина нашла боеприпас прямо на остановке

Жителей Киевской области просят быть внимательными и не касаться подозрительных предметов.

Жители Киевской области продолжают выявлять опасные боеприпасы. На этот раз жительница Вышгородского района по дороге на автобусную остановку натолкнулась на артиллерийский снаряд.

Об этом рассказали в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования ГСЧС.

Заметив подозрительный предмет у дороги, она не стала рисковать, а рассказала о находке мужчине. Он сразу позвонил по телефону спасателям по номеру 101.

Подозрительным предметом оказался артиллерийский снаряд большого калибра. Специалисты осторожно забрали его и отвезли на взрывную площадку, где безопасно уничтожили.

Напомним, 13 марта, на территории Бориспольского района Киевской области проходят взрывные работы.

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