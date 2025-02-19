Едва не погиб в Тисе: пограничники спасли нарушителя границы, который не умел плавать

Пограничными спасли мужчину, который не умея плавать, рискнул пересечь границу через Тису, доверившись переправщикам, которые за $9000 обещали "легкий маршрут".

Об этом сообщила ГПСУ.

"Реальность оказалась другой: в темноте он полез в стремительную Тису, хотя плавать не умел. Течение мгновенно понесло на 50 метров, но ему удалось выбраться на берег. Там его ждала новая проблема - он запутался в заграждениях и не мог двигаться дальше", — говорится в сообщении.

Замерзшего и с порезами на руках нарушителя обнаружили пограничники. Они оперативно оказали ему помощь, отогрев чаем. Организаторов этого опасного "маршрута" уже установили, и им грозит уголовная ответственность.

Напомним, в Винницкой области предотвратили смертельно опасный побег уклонистов за границу.

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