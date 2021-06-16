Едва не убил за внешний вид: в Одессе мужчина семь раз ударил ножом прохожего

Мужчина получил ранение, но убежал от нападающего.
Сегодня, 16 июня, в частном секторе Одессы нетрезвый мужчина придрался к неопрятному, по его мнению, внешнему виду прохожего. Затем достал нож и начал бить им незнакомца.
В прессслужбе полиции Одесской области сообщили, что пострадавший получил семь ножевых ранений, но смог убежать от нападающего. Свидетели немедленно вызвали скорую.
Правоохранители почти сутки искали хулигана.
Им оказался 31-летний местный житель.
"Нож у мужчины изъяли, а действия фигуранта квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет", — рассказала следователь Одесского районного управления полиции № 1 Алина Михова.
Напомним, в Черкассах пьяный мужчина напал с ножом на подростка. В результате 13-летнего парня госпитализировали в больницу, а злоумышленнику грозит срок.