Едва не утонул в Тисе за 15 тыс. долларов: львовянина спасли пограничники (фото)

Львовянин заплатил 15 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы – но вместо Венгрии оказался в смертельно опасном течении Тисы.

26-летний житель Львова чуть не погиб в реке Тисе, пытаясь нелегально попасть в Венгрию. Его в последний момент достали из воды пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Мужчина, который хотел избежать официального пункта пропуска, нашел посредников, которые пообещали ему "надежный" способ пересечения границы за 15 тысяч долларов.

"Когда львовянин отдал эти деньги, переправщики сообщили, что ему придется переплывать Тису. Дальше предоставили обманутому клиенту резиновую лодку, указали направление движения к границе и скрылись", — говорится в сообщении.

При попытке перебраться через заградительный забор лодка порвалась, и мужчина решил пересечь Тису вплавь. Но сильное течение почти сразу подхватило его.

"Как-то контролировать ситуацию или хотя бы попытаться вернуться назад авантюрист не мог. По словам львовянина, за время пребывания в воде он дважды попрощался с жизнью. К счастью, в какой-то момент ему удалось почувствовать ногами дно и добраться до берега. Правда, двигаться дальше из-за переохлаждения и спазма мышц сил не было", — отметили в ГПСУ.

Пограничники заметили его во время патрулирования. Группа реагирования пограничного отдела "Вилок" на катере подобрала мужчину, который едва держался на плаву.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы.

Человек, который чуть не утонул в Тисе / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Напомним, на Буковине будут судить бывшего лесника за переправку уклонистов.

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