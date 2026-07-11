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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Едва не утонул: военный после СОЧ переплыл Тису, чтобы вернуться в Украину

Весной 2025 года после конфликта с командиром в своем подразделении он решил самовольно покинуть службу.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Военнослужащий Роман

Военнослужащий Роман / © Кадр із Youtube

Житель Ивано-Франковской области с позывным Тиса 25 марта 2025 самовольно покинул часть. Уйти в СОЧ мужчина решил после конфликта с бывшим командиром.

Об этом рассказал сам боец Роман в ролике 2-го корпуса Нацгвардии «Хартия».

После СОЧ Роман сначала два месяца работал в Буковеле, но затем перешел границу через горы в Румынии и направился в Польшу, где в течение года работал промышленным альпинистом.

«Приблизительно через три недели я уже пожалел, что перешел границу», — отмечает Роман.

Во время работы на высоте мужчина получил предложение от друга перевестись в «Хартию» и согласился на это. Впрочем, поскольку он не мог быстро вернуться в Украину из-за бюрократических процедур с документами, было решено снова нелегально пересечь границу.

Вернулся в Украину мужчина 25 марта 2026 года. С тяжелым рюкзаком он переплыл холодную Тису.

Напомним, в Винницкой области задержали военнослужащего, который находился в розыске за самовольное оставление части (СЗЧ). Во время задержания мужчина вместе с неизвестными сообщниками разбил служебный автомобиль, схватился за топор и травмировал двух представителей Военной службы правопорядка.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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