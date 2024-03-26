Едва не замерз в реке: пограничники спасли 22-летнего парня, который хотел бежать в Молдову

Парень застрял по пояс в воде, запутавшись в зарослях и камышах.
Вблизи границы с Молдовой пограничники спасли 22-летнего одессита, который застрял в камышах, не мог выбраться и чуть не умер.
Об этом передает Госпогранслужба.
22-летний одессит планировал преодолеть две реки – Турунчук и Днестр на пути в Молдову. О том, что парень не может выбраться из холодной воды реки Турунчук, рассказал пограничникам местный житель.
Преодолев чащу ивняка и камыша, пограничникам удалось помочь парню. Медики констатировали у пострадавшего переохлаждение тяжелой степени и обморожение конечностей.
"Предостерегаем, незаконные и экстремальные способы пересечения границы представляют опасность вашей жизни и здоровью", — подчеркнули в ГПСУ.
Ранее сообщалось, что в горах Закарпатья пограничники спасли "альпинистов", которые два дня бродили без еды и теплой одежды.
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