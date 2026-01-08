Едва не замерзла в снежном заносе: на Ровенщине спасли женщину, которая несколько часов пролежала в снегу (фото)

Полицейский Дубровицкой общины спас жизнь пожилой женщине / © Национальная полиция Украины

В Ровенской области благодаря оперативным действиям полицейского офицера общины удалось спасти жизнь пожилой женщины, которая несколько часов пролежала в снежном заносе.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

К полицейскому офицеру Дубровицкой территориальной громаде Евгению Черевку обратилась местная жительница с сообщением об исчезновении своей 85-летней крестной.

В Ровенской области полицейский офицер общины спас пенсионерку, которая едва не замерзла в снежном заносе / © Национальная полиция Украины

Женщина волновалась, ведь пенсионерка долго не выходила на связь.

Медики диагностировали обморожение рук, ног и лица, после чего женщину госпитализировали. / © Национальная полиция Украины

Менее чем через час полицейские разыскали пропавшую. Дезориентированную и обессиленную женщину обнаружили в снежном заносе возле ее дома. По предварительным данным, она провела под снегом несколько часов.

Правоохранители немедленно занесли пенсионерку в дом, укрыли термоодеялом и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали обморожение рук, ног и лица, после чего женщину госпитализировали.

Меньше чем через час полицейские разыскали пропавшую / © Национальная полиция Украины

Полицейские призывают граждан быть внимательными и осторожными во время усложнения погодных условий, особенно заботясь о пожилых людях и нуждающихся в помощи.

