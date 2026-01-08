- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Едва не замерзла в снежном заносе: на Ровенщине спасли женщину, которая несколько часов пролежала в снегу (фото)
В Ровенской области офицер общины спас женщину, которая провела несколько часов в снежном заносе. Что известно о ее состоянии и операции по спасению.
В Ровенской области благодаря оперативным действиям полицейского офицера общины удалось спасти жизнь пожилой женщины, которая несколько часов пролежала в снежном заносе.
Об этом сообщила Нацполиция Украины.
К полицейскому офицеру Дубровицкой территориальной громаде Евгению Черевку обратилась местная жительница с сообщением об исчезновении своей 85-летней крестной.
Женщина волновалась, ведь пенсионерка долго не выходила на связь.
Менее чем через час полицейские разыскали пропавшую. Дезориентированную и обессиленную женщину обнаружили в снежном заносе возле ее дома. По предварительным данным, она провела под снегом несколько часов.
Правоохранители немедленно занесли пенсионерку в дом, укрыли термоодеялом и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали обморожение рук, ног и лица, после чего женщину госпитализировали.
Полицейские призывают граждан быть внимательными и осторожными во время усложнения погодных условий, особенно заботясь о пожилых людях и нуждающихся в помощи.
Напомним, в Украине — непогода. Так что синоптикиня назвала регионы, где будет самое сложное. В ряде регионов Украины опасны метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.