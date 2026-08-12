Булинг / © pixabay.com

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В Городище в Черкасской области умерла 11-летняя девушка. В полиции предполагают, что подросток могла совершить самоубийство. За несколько дней до трагедии в Сети распространили видео конфликт между несовершеннолетними, где девушку били ее сверстники.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

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Тело ребенка нашли родители

По данным правоохранителей, 30 июля в одном из домов Городища родители обнаружили свою 11-летнюю дочь без сознания. Предварительно ребенок употребил медикаментозные препараты. Девочку госпитализировали в больницу, но, к сожалению, она скончалась.

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Семья девочки раньше в поле зрения полиции не попадала и на профилактическом учете не состояла.

Следствие открыло уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство».

В Сети появилось жуткое видео, где несовершеннолетние издевались над девушкой

9 августа в Сети было распространено видео конфликта между несовершеннолетними, который происходил в недостроенном здании. На видео зафиксировано, как одна из девушек наносит удары другой. Полицейские установили, что одной из участниц этого конфликта была 11-летняя девочка, впоследствии совершившая самоубийство.

По данным полиции, предварительно это событие произошло ориентировочно за 20-21 день до смерти ребенка.

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Правоохранители заверили, что заявлений или сообщений по этому конфликту в полицию не поступало.

По факту происшествия, зафиксированного на видео, правоохранители также начали уголовное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Украины, а именно побои и пытки.

Полицейские устанавливают всех участников и свидетелей конфликта, выясняют его причины и обстоятельства. Также в рамках расследования проверяется, могли ли события, зафиксированные на видео, быть связаны со смертью ребенка. Расследование продолжается.

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Булинг в Украине — последние новости

Напомним, в Кировоградской области группа подростков жестоко надругалась над 10-летним мальчиком. Полиция начала уголовное производство. По результатам медицинского осмотра информация о возможном факте сексуального насилия не подтвердилась.

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Новое исследование показывает, что риск оказаться в замкнутом круге буллинг значительно выше для определенных групп детей. Сегодня каждый пятый подросток признается, что сталкивался с буллингом.

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