«Ее достали из-под завалов»: что известно о трехлетней Злате из Прилук, видео спасения которой разлетелось в Сети

Что с девочкой, которую достали из-под завалов в Прилуках

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В Чернигове в областной детской больнице медики оказывают помощь трехлетней Злате, которую утром 7 октября чрезвычайники спасли из разрушенного российской ракетой дома в Прилуках. Девочка выжила под завалами.

Об этом сообщает «Суспільне».

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Что с девочкой, которую спасатель вытащил из-под завалов в Прилуках

В этом же заведении находится и мать девочки, Екатерина. Глава Прилуцкого районного отдела полиции Владислав Стоянов сообщил больше подробностей.

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«Ее достали из-под завалов спасатели. Отец девочки был дома в селе Линовица. Мама с девочкой приехали погостить к сестре накануне вечером, 6 октября. Это наша коллега — полицейская Юлия Малыш, которая получила ранения и находится в больнице».

По словам Владислава Стоянова, муж Юлии, Олег Малыш, погиб. Он до недавних пор воевал в составе стрелкового батальона полиции Черниговской области.

В результате ракетного удара по Прилукам погибла мать Юлии и Екатерины — Людмила. Она тоже приехала к семье вечером.

Погибшие от атаки на Прилуки: подробности

В результате российского ракетного удара по Прилукам погибли три поколения одной семьи, жившие на пятом этаже дома, в которое произошло попадание. Жертвами атаки стали 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Муж Екатерины, находившийся на работе за границей, срочно возвращается домой.

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В то же время старшая дочь Екатерины — Ольга — выжила, поскольку находилась в комнате, окна которой выходили во двор. Девочку уже забрали родственники.

Удар по дому в Прилуках: главное

Напомним, в Прилуках Черниговской области более суток продолжаются поисково-спасательные работы после массированной атаки российских ракет Х-101. Одна из них попала в жилую пятиэтажку и ее полностью разрушила. В городе объявили Дни траура по погибшим.

По последним данным ГСЧС, количество жертв возросло до 22 человек, среди которых пятеро детей — в частности, годовалые Александр, Кирилл, Сергей и восьмилетний Максим. Еще 54 человека получили ранения, в том числе семеро детей. Часть жильцов дома все еще не выходит на связь.

Во время операции спасателям удалось спасти 14 взрослых и 5-летнюю девочку, которую обнаружили через несколько часов после взрыва. Среди погибших также эксвоенный Олег Малыш и мать его жены, а сама жена полицейская находится в больнице в тяжелом состоянии.

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На месте трагедии продолжают работу все оперативные службы. Там разбирают завалы и демонтируют разрушенные конструкции.

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