Ее квартиру разрушил "Шахед": известная политолог раскритиковала государство за отсутствие компенсации

Шелест указала, что такая проблема существует с 2022 года, государство знает о ней, но проблема до сих пор не решена.

Известная украинская политолог Анна Шелест, квартиру которой в Одессе в ноябре 2024 года разрушил "Шахед", до сих пор не может вернуться домой. Все потому, что дом расположен в зоне защиты ЮНЕСКО, является памятником архитектуры, а такие здания "выпали" из нормативной базы компенсации поврежденного имущества.

Об этом кандидат политических наук, директор программ по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест написала на своей Facebook-странице.

Напомним, 14 ноября 2024 года во время попадания российского беспилотника в жилой дом в Одессе была разрушена квартира Шелест и жилье еще шести семей. Жилище политолога до сих пор не восстановлено из-за проблем в нормативной базе.

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"Наш дом в историческом центре Одессы (зона защиты ЮНЕСКО), еще и дом – памятник архитектуры. Как оказалось – такие дома "выпали" из украинской нормативной базы по компенсации поврежденного имущества. Более того, часть служб не может даже взять на себя ответственность подписывать наши документы – потому что мы "культурное наследие", а соответственно стандартная оценка не работает", – говорится в сообщении Шелест.

Она отметила, что только в Одессе с начала войны это уже четвертое поврежденное здание такого типа. По мнению политолога, в других городах тоже были такие случаи.

Шелест указала, что такая проблема существует с 2022 года, государство знает о ней, но проблема до сих пор не решена.

"Государство знает о проблеме с 2022 года. Как следует из официального ответа Минкульта, они даже оперативно разработали методику, подготовили документы, собрали замечания других министерств и с 5.01.2023 ничего. То есть за 3 месяца можно было разработать базовые документы, а затем просто забыть о проблеме. Я понимаю, если бы шли оценки, согласования и т. п. – так бывает долго, но "в рамках рабочих совещаний осуществляют обсуждение проекта постановления" – это означает, что кто-то может на каком-то совещании в разделе "Разное" спросил, не вернуться ли к теме", – говорится в сообщении политолога.

Она обратилась к министру культуры Николаю Точицкому с вопросом: "Как можно сделать так, чтобы ваши сотрудники перешли от "обсуждения" к "обработке" и принятию совместно с Фондом государственного имущества Украины?"

Шелест добавила, что очень хочется однажды вернуться домой и чтобы соответствующие службы могли начать реконструкцию, а жители получили хотя бы какую-то компенсацию.

Напомним, с мая 2023 года в Украине работает программа "еВидновлення", в рамках которой украинцы могут получить денежную компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате войны.

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