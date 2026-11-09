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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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«Ее нет среди живых и среди погибших»: в Камышевахе мужчины 8 дней ждут известия о женах после трагедии

Пока спасатели восьмой день разбирают завалы, двое мужчин ждут известия о своих женах, которые исчезли после атаки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Камышевахе 8 дней ищут тела погибших

В Камышевахе 8 дней ищут тела погибших

Количество погибших от российского удара по Камышевахе 2 ноября возросло до 55 человек. Поиски тел погибших под завалами длятся восьмой день. Все это время известия ждут родные тех, с кем нет связи больше недели и кто был в эпицентре трагедии. Вестей ждут 70-летний Сергей Колывашко и 72-летний Николай Краснов — их жен пока нет ни в списках погибших, ни в списках найденных.

Сюжетом с места событий делится AP.

Более недели двое мужчин в Камышевахе ждут известия о своих женах

У тех, кому удалось выжить, эвакуация сопровождается дикой болью — люди не знают, что произошло с их родными и живы ли они.

70-летний Сергей Колывашко собирался выезжать эвакуационным транспортом. В момент попадания его жена находилась внутри школы. Мужчина поделился, что фактически остался один в районе, где раньше стояло 16 частных домов.

«Таню убило. Не знаю, нашли или нет».

Другого местного жителя, 72-летнего Николая Краснова, волонтеры и полицейские занесли в эвакуационный автомобиль прямо с кровати. Мужчина до сих пор не знает, что произошло с его женой, которая пошла за хлебом и гуманитарной помощью.

«Жена пропала… Пошла получать гуманитарку, и там трехтонную бомбу сбросили. Где же она? Домой не пришла, ее тела там не нашли. Ее нет в морге, но и в живых ее тоже нет. Где она?» — плачет мужчина.

«Один прошел пробомбил, второй, третий… Ну сколько можно? Поставьте здесь какие-нибудь ракеты и сбивайте их» — добавляет Николай.

45 жителей Камышевахи сейчас считаются пропавшими без вести.

Трагедия случилась в понедельник, когда в прифронтовом населенном пункте людям оказывали гуманитарную помощь. В этот момент россияне нанесли массированный удар управляемым авиабомбам по зданию бывшей школы и укрытию поблизости.

По словам капитана полиции Виталия Горецкого, который сразу отправился на место происшествия, 2 ноября оккупанты сбросили на учебное заведение в том числе трехтонную управляемую авиабомбу. Здание полностью рухнуло, похоронив под собой прятавшихся в подвале людей.

Среди погибших есть и те, кто прибыл спасать других: атака унесла жизни четырех полицейских и двоих спасателей. Поисково-спасательные работы на руинах не прекращаются — чрезвычайники продолжают разбирать завалы. Впрочем, розыск людей осложняется из-за постоянной угрозы повторных обстрелов. Россияне атакуют спасателей дронами.

В Камышевахе спасатели больше недели ищут тела погибших

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли массированный авиаудар сверхмощными авиабомбами по поселку Камышеваха Запорожской области. Попадание пришлось на подземную школу, которая использовалась в качестве гуманитарного хаба и укрытия, где в тот момент собрались люди для получения помощи.

В Камышевахе уже восьмые сутки подряд идет поисково-спасательная операция. По состоянию на 8 ноября из-под завалов достали тела 55 погибших, из которых лица 29 человек уже установили, а еще 45 человек считаются пропавшими без вести. Идентификация продолжается.

Из-за постоянных атак вражеских дронов и угрозы повторных обстрелов спасателям приходится периодически приостанавливать работы для безопасности собственных жизней.

Руководитель Запорожской ОВА Михаил Семикин отметил, что пока невозможно назвать точный срок завершения операции, ведь главная задача — найти каждого и установить личности погибших. Также он сообщил, что областная власть оплатит похорон погибших, а раненые получат денежную помощь в размере до 50 тысяч гривен в зависимости от тяжести травм.

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