"Ее почти не заметили": Снайдер назвал главную победу Украины за последние полгода

Война идет не только на суше, но и на море, где украинцы добились значительного успеха.

Историк Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что считает главным успехом Украины за последнее полугодие — победу над захватчиками в Черном море.

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Об этом пишет " Голос Америки ".

Он отметил, что главное достижение ВСУ на Черном море остается почти незаметным, поскольку небольшое количество репортеров освещало эти события.

"В общем, это прошло мимо людей, тогда как в том, что на самом деле произошло, есть что-то значимое, а именно – эта морская победа”, – сказал Снайдер.

Историк отметил, что украинцы "к общему удивлению" сдержали российский Черноморский флот и открыли коридор для торговли зерном.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать безопасные условия для судоходства.

Кроме того, мы ранее информировали, что за первый год после начала создания украинскими морскими дронами были повреждены или потоплены по меньшей мере семь судов Черноморского флота РФ.

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