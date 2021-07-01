"Ее сердце остановилось": умерла маленькая Ирочка Химич, у которой была редкая болезнь с синдромом преждевременного старения

"Ее сердце остановилось": умерла маленькая Ирочка Химич, у которой была редкая болезнь с синдромом преждевременного старения

Ирочке было всего 10 лет.

В Виннице 30 июня умерла Ирина Химич, с диагностированной редкой болезнью прогерией, то есть преждевременным старением, которая организовала в Киеве выставку для сбора средств на свое выздоровление. Девочке было 10 лет.

Об этом написала ее мама Дина Химич в Facebook.

По информации матери девочки, еще в начале июня Иринка проходила обследование врачей из-за проблем с глазами, вызванных болезнью. Врачи подтвердили, что в Иры 100% зрение, но присутствует аномалия с сосудами из-за прогерии.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти", — написала Дина Химич.

Известно, что жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов. Семья Иры боролась за ее жизнь, а чтобы помочь родным, им активно помогали волонтеры. А в декабря 2019 году в Киеве состоялась выставка собственных кaртин Иры Химич, в которой несколько лет назад врачи диагностировали прогерию. Несмотря на юный возраст, организму девочки уже более 60 лет.

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