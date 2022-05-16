Ее смелость поражает: первая украинка в Конгрессе США посетила прифронтовые районы и Львов

Ее смелость поражает: первая украинка в Конгрессе США посетила прифронтовые районы и Львов

Членкиня Палаты представителей США от 5-го округа Индианы Виктория Спартц присутствовала при подписании ленд-лиза для Украины.

Конгрессменка-украинка, член Палаты представителей США Виктория Спартц приехала в Украину и посетила прифронтовые зоны, а также встретилась во Львове с мэром Андреем Садовым.

Об этом сообщил командир второго батальона "Азов" Дмитрий Кухарчук и написал мэр Львова Андрей Садовый.

"Очень важно, что среди американцев в Конгрессе работает Виктория Спартц. Она украинка и как никто знает и чувствует все, через что сейчас проходит наша страна. Это позволяет ей объединять в поддержке Украины людей с разными политическими взглядами", — отметил Садовый.

Фото: Андрей Садовый

Именно Виктория присутствовала при подписании ленд-лиза для Украины. Джо Байден ей подарил ту же историческую ручку.

Во Львове Садовый с конгрессменкой обсудили ситуацию в городе и строительство реабилитационного центра для всех украинцев, физически и психологически пострадавших от войны.

А командир второго батальона "Азов" поблагодарил Спартца за помощь в приближении победы.

"Имел честь сопровождать по прифронтовым территориям человека, который в отличие от украинских пиар-политиков действительно является причиной ленд-лиза и всеобъемлющей помощи Украине от наших друзей — Соединенных Штатов Америки. Это Victoria Spartz. Первая украинка в палате представителей Конгресса США. Настоящая республиканка и в самом деле хорошая, обаятельная женщина. Ее смелость поражает. С таким союзниками победа очень близка", — написал Кухарчук.

Виктория Спартц родилась в Черниговской области. Окончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000 году. А в 2021 году стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США от 5-го округа штата Индиана.

Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.

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